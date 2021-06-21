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صحة الشرقية : إجراء عمليات جراحية دقيقة في منيا القمح وبلبيس

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صحة الشرقية : إجراء عمليات جراحية دقيقة في منيا القمح وبلبيس صحة الشرقية : إجراء عمليات جراحية دقيقة في منيا القمح وبلبيس

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفي منيا القمح المركزي، بإجراء عملية جراحية متقدمة، لمريضة تبلغ من العمر ٧٧ عاما، تعاني من تأكل في مفصل الفخد، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية تركيب مفصل للفخد، وتعد العملية هي الثالثة من نوعها بمستشفي منيا القمح المركزي.

في سياق متصل قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي بلبيس المركزي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لحالة تبلغ من العمر ٤٣ عاما، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية عظام «إليزاروف»، وتم عمل تثبيت خارجي للعظمة.

وتم إجراء العمليات بنجاح، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وجميع الحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مديرى المستشفيات، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومديرى المستشفيات، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

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