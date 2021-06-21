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لأول مرة في تاريخ البلاد.. البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء

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لأول مرة في تاريخ البلاد.. البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ البلاد.. البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء

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صوت البرلمان السويدي، اليوم الإثنين، لصالح حجب الثقة عن ستيفان لوفن، رئيس الوزراء الاشتراكي-الديمقراطي الذي يشغل منصبه منذ 2014، ما يجعل منه أول رئيس حكومة يخسر ثقة البرلمان في تصويت في تاريخ السويد.

كان «حزب اليسار»، وهو حزب صغير، دعا إلى التصويت على الثقة الثلاثاء الفائت. ومن غير الواضح بعد ماذا سيحدث مستقبلاً على الساحة السياسية السويدية. وكان لوفن قال سابقاً إنه سينتظر نتيجة التصويت من أجل «رؤية ما هو الأفضل للسويد».

وكان لوفن قال سابقاً إنه يمكن أن يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة أو أن يصبح رئيس حكومة تصريف أعمال، والآن بعد التصويت، لديه أسبوع واحد ليتخذ قراره.

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