أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيش الإسرائيلي يحدد شروط إعادة تأهيل قطاع غزة

Print
الجيش الإسرائيلي يحدد شروط إعادة تأهيل اقتصاد قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يحدد شروط إعادة تأهيل قطاع غزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس، إنّه لن يتم إعادة تأهيل الاقتصاد في قطاع غزة دون عودة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأضاف جانتس في اجتماع لحزبه اليوم الإثنين: «فيما يتعلق بقضية غزة أكرر، إذا لم تفهم حماس بعد فسنحرص على تفهيمها.. بدون عودة الجنود الأسرى والاستقرار الأمني لن تعود غزة اقتصاديًا».

ولفت إلى أن إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية وبدعم مصري مهم، في قضية إعادة تأهيل قطاع غزة».

وبخصوص لقاحات كورونا، زعم أن لإسرائيل مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة في تطعيم الفلسطينيين ضد كورونا.

وأبدى ترحيبه بإعلان السلطة الفلسطينية العودة إلى تنفيذ الاتفاق، بشأن توفير اللقاحات من إسرائيل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

"العساف": تتوافق رؤية "المملكة 2030" مع "عمان 2040" لتحقيق مستهدفات للتنوع الاقتصادي

"العساف": تتوافق رؤية "المملكة 2030" مع "عمان 2040" لتحقيق مستهدفات للتنوع الاقتصادي

"العساف": تتوافق رؤية "المملكة 2030" مع "عمان 2040" لتحقيق مستهدفات للتنوع الاقتصادي

"العساف": تتوافق رؤية "المملكة 2030" مع "عمان 2040" لتحقيق مستهدفات للتنوع الاقتصادي