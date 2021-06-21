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قال وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس، إنّه لن يتم إعادة تأهيل الاقتصاد في قطاع غزة دون عودة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأضاف جانتس في اجتماع لحزبه اليوم الإثنين: «فيما يتعلق بقضية غزة أكرر، إذا لم تفهم حماس بعد فسنحرص على تفهيمها.. بدون عودة الجنود الأسرى والاستقرار الأمني لن تعود غزة اقتصاديًا».

ولفت إلى أن إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية وبدعم مصري مهم، في قضية إعادة تأهيل قطاع غزة».

وبخصوص لقاحات كورونا، زعم أن لإسرائيل مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة في تطعيم الفلسطينيين ضد كورونا.

وأبدى ترحيبه بإعلان السلطة الفلسطينية العودة إلى تنفيذ الاتفاق، بشأن توفير اللقاحات من إسرائيل.