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الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بـ

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الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بـ

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الإثنين، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. وأضافت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

لفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً، فيما بلغ عدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 2، وعدد الفحوصات: 2721. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد ل كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 454،006 بينهم 283,597 تلقوا الجرعتين.

المصرى اليوم

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