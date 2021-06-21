كرم الصعايدة .. «نجع الجالس» يكرم قيادات «مياه الأقصر» بعد وصول الصرف الصحي

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أهدى أهالى نجع الجالس بمنطقة الكرنك بالأقصر، درع تكريم للواء محمد يحيي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء أشرف الفاوى رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالشركة، تقديرا لجهودهما في توصيل مشروع الصرف الصحي المتوقف منذ سنوات طويلة بالنجع.

واستقبل اللواء أشرف الفاوى رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عدد من أهالى نجع الجالس حيث تم عقد لقاء معهم عقب التكريم. ووجه أهالى نجع الجالس بالكرنك الشكر لقيادات الشركة على وفائهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بتوصيل مشروع الصرف الصحي المتوقف منذ سنوات، حيث وصلت بالفعل المواسير والمعدات لبدء العمل في المشروع الذي سيخدم آلاف المواطنين.

وقال اللواء أشرف الفاوى رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالشركة، إن تكريم أهالى نجع الجالس لقيادات الشركة هو تكريم للشركة بالكامل، تكليل للجهود الكبيرة المبذولة لإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير مياه شرب نقية، والسير في خطة استكمال مشروع الصرف الصحي في كافة ربوع المحافظة.

وأضاف مدير قطاع الدعم والمشروعات، أن التكريم وبرغم بساطته إلا أنه يعبر عن تقدير المواطنين بما تم ويتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع. وقال وليد إبراهيم، أحد أبناء نجع الجالس، إن شباب القرية اتفقوا على الحضور للشركة وتوجيه الشكر لقيادات الشركة مشيرا إلى أنهم ناشدوا المحافظة والشركة منذ أشهر من أجل البدء في المشروع ولم يكن يتخيل أبناء نجع الجالس أنه سيكون هناك استجابة سريعة.