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حماس تعلن فشل اللقاء مع ممثل الأمم المتحدة

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حماس تعلن فشل اللقاء مع ممثل الأمم المتحدة حماس تعلن فشل اللقاء مع ممثل الأمم المتحدة

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قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، إنّه لا بد من حل جذور المشكلة، ولقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا، للأسف الشديد لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا.

وأضاف السنوار بعد لقائه بالمبعوث الأممي، أنه سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية، خلال الساعات القادمة لنقرر خطواتنا التالية. وأشار إلى أّنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في سياساته ضد غزة والأسرى، ويحاول أن يبتز المقاومة.

كان المنـسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وصل إلى قطاع غزة برفقة وفد من 8 أشخاص، صباح يوم الإثنين.

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