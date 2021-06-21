طلب إحاطة يكشف تعطل إنشاء مستشفى الباطنة بأزهر دمياط

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تقدم ضياء على بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر حول تعطل مشروع إنشاء مستشفي الباطنة التخصصي بدمياط الجديدة التابع لفرع جامعة الأزهر في دمياط .

وأضاف بصل في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم، أن مشروع إنشاء مستشفى الباطنة التخصصي التابع لجامعة الأزهر توقف استكماله منذ عامين بحجة وجود عيوب إنشائية في المبنى، وهو ما حرم المئات من المرضى بمحافظة دمياط والمحافظات المجاورة من الاستفاده بهذا المشروع، خاصة في ظل زيادة الاقبال على مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة يوميا، وتكرار تعطل بعض الأجهزة بها وعجزها عن أداء الخدمة الطبية بالمستوي المطلوب .

وطلب النائب من شيخ الأزهر سرعة تشكيل لجنة لبحث سبب توقف المشروع منذ عامين والمتسبب في ذلك ومحاسبته، ورصد مستوي تأدية الخدمة الطبية التابعة للأزهر، مع اتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن سرعة استكمال هذا المستشفي لخدمة مصابي أمراض الباطنة، باعتبارها مطلب هام لهؤلاء المرضي وهم في حاجة ماسة لوجودها خاصة في ظل استغلال عدد من المستشفيات لعلاج مرضي فيروس كورونا على مستوى محافظة دمياط.