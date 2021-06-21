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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضبط بحوزتهما نصف مليون ريال

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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضبط بحوزتهما نصف مليون ريال شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضبط بحوزتهما نصف مليون ريال
تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضبط بحوزتهما نصف مليون ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف، .

وقاما الجانيان بتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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