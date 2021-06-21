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الحملة الصينية تدفع «بتكوين» إلى الانخفاض بنسبة ٧٫٩٪

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الحملة الصينية تدفع «بتكوين» إلى الانخفاض بنسبة ٧٫٩٪ الحملة الصينية تدفع «بتكوين» إلى الانخفاض بنسبة ٧٫٩٪

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تراجعت العملات المشفرة، الاثنين، فى ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان. وهبطت بتكوين إلى ما يصل إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو، وكانت فى أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة، عند حوالى 32 ألفا و781 دولارا.

كما تراجعت منافستها الأصغر إلى أقل من ألفى دولار لأول مرة منذ 23 مايو، وتم تداولها على انخفاض 10 % عام 2019.

على الجانب الآخر، حافظ الدولار على مكاسب الأسبوع الماضى، الأثنين، بعد مفاجأة مجلس الاحتياطى الاتحادى، الذى بدأ يميل إلى التشديد النقدى، بينما هوت بتكوين مع تصعيد الصين حملتها على تعدين العملة المشفرة. استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر بعد أن قفز 1.9 % الأسبوع الماضى- أكبر زيادة منذ مارس 2020- إذ تحدث مجلس الاحتياطى الأمريكى عن نهاية أسرع من المتوقع لسياسة التيسير النقدى البالغ.

ونزل المؤشر، الذى يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 92.221 من ذروة 92.405 التى بلغها يوم الجمعة، وهو مستوى لم يصله منذ 13 إبريل.

وقلل موقف مجلس الاحتياطى المائل للتشديد النقدى من الشهية للمخاطرة، حتى فى أسواق الأسهم، بينما عزز العملات التى تُعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين اليابانى.

وقال محللو سوق الصرف لدى ميتسوبيشى يو.إف.جيه فى مذكرة تحول مجلس الاحتياطى صوب سياسة التشديد النقدى أنهى على نحو مفاجئ فترة التقلبات المنخفضة والنطاقات الضيقة التى سادت فى الآونة الأخيرة للعملات العشر الأنشط تداولا فى العالم. شجع مجلس الاحتياطى المتعاملين فى السوق على زيادة توقعات رفع الفائدة خلال العام القادم، مما رفع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل والدولار الأمريكى.

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، الأثنين، بعدما تكبدت خسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز تدنى عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذى لا يدر عائدا، وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1776.10 دولار للأوقية.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، الخبيرة فى ديلى إف.إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم فى استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافى. وأضافت: «يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض فى ظل تنامى الضغوط التضخمية».

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير، فى وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذى لا يدر عائدا.

المصرى اليوم

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