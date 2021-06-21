توقعات بزيادة معدلات التشغيل فى القطاع الصناعى بعد تطبيق نظام المساندة التصديرية الجديد

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قال المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وتوقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن يسهم البرنامج فى تحقيق طفرة هائلة فى أرقام الصادرات، خلال الفترة القادمة، ودخول أسواق جديدة وبنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة ليقدم حوافز إضافية لمناطق للإنتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدرين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50%.

وأكد على أهمية ما حققه البرنامج من ضم صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة، تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

قال أبو المكارم إن المصدر يعانى ومنذ فترة طويلة من حدة المنافسة فى الأسواق الخارجية وعدم قدرته على الصمود أمام برامج المساندة التى تقدمها دول العالم المختلفة لمصدريها، وهو ما كان يمثل تحديا للمصدر يضطره للخروج من بعض الأسواق لعدم قدرته على المنافسة.

وقال رئيس المجلس إن البرنامج سينعكس على رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%.

وشدد على أهمية ما يتضمنه البرنامج من تشجيع على مزيد من الإبداع والابتكار بما يرفع من مستوى جودة المنتج المصرى وحصوله على سمعة عالمية جيدة.

فى سياق متصل، واصلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية التدريب على نظام «التسجيل المسبق للشحنات ACI»، وحاضر فى الندوة المهندس أحمد عماد، مدرب بشركة MTS. وأوضح «صقر» أن التدريب على نظام التسجيل المسبق ACI هدفه التسهيل على المتعاملين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه المستوردين مع بدء العمل بمنظومة الجمارك الجديدة.

وقال المهندس أحمد عماد إنه سيتم التشغيل الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، بدءًا من 1 يوليو المقبل، على الشحنات الواردة بالميناء البحرى فقط، مضيفًا أن هناك عدة تدريبات مستمرة على ذلك النظام للمتعاملين من كل الجهات، مؤكدًا أن كافة أطراف المعاملات التجارية ستشارك فى ذلك النظام، كالمصدر والوكيل الملاحى والبنوك وغيرها من الأطراف.

تم خلال اللقاء شرح الأدوات اللازمة للعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات، موضحًا أن هناك ثلاث خطوات أساسية، وهى إنشاء حساب إلكترونى على موقع «نافذة» للخدمات الإلكترونية، والحصول على موافقة مبدئية للتعامل مع منصة نافذة من خلال الإنترنت، وتسجيل بيانات المصدر، كما تم توضيح آلية التسجيل بشكل تفصيلى، إضافة إلى الرد على استفسارات الحضور كافة.