أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«غانم» يوضح مسئولية وزير الري عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي

Print
«غانم» يوضح مسئولية وزير الري عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي «غانم» يوضح مسئولية وزير الري عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، بأن «الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، قبل تجميد لعضويتها بمبادرة حوض النيل».

قال «غانم» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «يلزم التوضيح بأن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، كان يعمل مديرًا اقليميًا لمشروعي الإنذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021