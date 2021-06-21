«غانم» يوضح مسئولية وزير الري عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي

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أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، بأن «الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، قبل تجميد مصر لعضويتها بمبادرة حوض النيل».

قال «غانم» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «يلزم التوضيح بأن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، كان يعمل مديرًا اقليميًا لمشروعي الإنذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي».