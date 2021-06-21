عرض يوناني لهداف الأهلي

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تلقى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عرضًا من أحد أندية دوري الدرجة الثانية اليوناني، تمهيدًا لإنتقاله لها، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت "المصري اليوم" أن أليو بادجي، تلقى عرضًا من أحد أندية دور الثانية اليوناني، لانتقاله لها في الفترة الجارية، ويدرس مسؤولو القلعة الحمراء العرض المقدم للاعب السنغالي، لحسم أمر بيعه من عدمه.

وتم الاستقرار داخل الأهلي على إعارة اللاعب إلى أحد أندية الدوري الممتاز، في حال عدم وصول عروض تناسب طموحات النادي المالية.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، رفض عودة بادجي، لصفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نادي أنقرة جودجو التركي، لعدم قناعته بمستواه الفني.