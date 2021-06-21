عرض يوناني لهداف الأهلي

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تلقى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عرضًا من أحد أندية دوري الدرجة الثانية اليوناني، تمهيدًا لإنتقاله لها، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وعلمت "المصري اليوم" أن أليو بادجي، تلقى عرضًا من أحد أندية دور الثانية اليوناني، لانتقاله لها في الفترة الجارية، ويدرس مسؤولو القلعة الحمراء العرض المقدم للاعب السنغالي، لحسم أمر بيعه من عدمه.
وتم الاستقرار داخل الأهلي على إعارة اللاعب إلى أحد أندية الدوري الممتاز، في حال عدم وصول عروض تناسب طموحات النادي المالية.
وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، رفض عودة بادجي، لصفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نادي أنقرة جودجو التركي، لعدم قناعته بمستواه الفني.