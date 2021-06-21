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كارتيرون يشيد بأرضيه السويس الجديد

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كارتيرون يشيد بأرضيه ستاد السويس الجديد كارتيرون يشيد بأرضيه السويس الجديد

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اشاد الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى ، بقيادة الفنرسي ، باتريس كارتيرون، بارضيه ملعب السويس الجديد، و الذى سيحتضن مباراة الفريق امام المقاصة غداً " الثلاثاء" فى تمام الساعة السابعة فى اطار مباريات دور الثمانية لبطولة كاس مصر، وذلك بعد ان قام الجهاز الفنى بمعاينه ارضيه الملعب فور وصول الفريق لملعب المبااراة فى اطار المعسكر الحالي الذى يخوضه الفريق استعدادا لمواجهة ابناء الفريق الفيومي، وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى مُعاينة ملعب المباراة، وضرورة قص "نجيلة الملعب" بالدرجة المتعارف عليها حتى تُسهل من مُهمة الفريق فى تقديم مباراة جيدة، وهو ما حرص الجهاز الإدارى على تلبيته وقام بمعاينة ملعب السويس اليوم

ويسعي الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز على المقاصة فى مواجهة الغد من اجل استمرار مواصلة الانتصارت التى كان اخرها الفوز على اسوان بثلاثية نظيفة فى اطار مبايات الدورى الممتاز، و التى اقيمت الخميس الماضي على ارض ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز

المصرى اليوم

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