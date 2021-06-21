حزب «باشينيان» يفوز فى انتخابات أرمينيا

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حقق حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، فوزًا مريحًا فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت فى البلاد، الأحد، بحسب ما أظهرت النتائج الكاملة التى نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فى مواجهة «تحالف أرمينيا» بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، الذى رفض نتيجة الانتخابات منددًا بوجود «تزوير».

وحصل حزب «العَقْد المدنى» برئاسة باشينيان على حوالى 53.9% من الأصوات بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، ما سيسمح له بتشكيل حكومة جديدة بمفرده وإعادة تعيين رئيس الحكومة الحالى، بينما حصدت لائحة الرئيس الأرمينى السابق، روبرت كوتشاريان، والمعروفة باسم «كتلة أرمينيا»، على 21% من الأصوات.

ويخشى مراقبون اندلاع احتجاجات وحتى أعمال شغب بعد حملة انتخابية محتدمة أدت إلى استقطاب فى المجتمع الأرمينى بعد بضعة أشهر من تكبد يريفان هزيمة عسكرية كبيرة فى مواجهة أذربيجان بدعم تركى.

وقبل ساعات عدة من إعلان النتائج الرسمية، قال باشينيان: «نعلم أننا حقّقنا نصرًا مُقنِعًا فى الانتخابات وأننا سنحظى بغالبية مقنِعة فى البرلمان»، داعيًا مناصريه إلى التجمّع مساء الأثنين فى وسط يريفان. ولدى وصوله إلى مقرّ حملته استُقبل رئيس الوزراء بهتافات من بينها «أحسنت» و«انتصار» من جانب مناصريه وسط تصفيق حار.

وفى المقابل، وقبل صدور النتائج الكاملة، اعترض ائتلاف «كوتشاريان» الانتخابى على وجود «تزوير مُنَظّم ومُخطّط له» وطلب «مراجعة عمليات التزوير المفترضة المبلغ عنها بعناية» مشدّدًا على أنّه لن «يعترف» بالنتائج حتّى يتمّ النظر فى «الانتهاكات».

وشهدت شعبية باشينيان (46 عامًا)، الصحفى السابق الذى أصبح رئيسًا للحكومة فى 2018 بعد ثورة سلمية ضد النخب الفاسدة القديمة، تراجعًا كبيرًا بعد هزيمة يريفان خلال الحرب الأخيرة ضد أذربيجان فى خريف عام 2020.

فبعد معارك استمرت 6 أسابيع، وخلّفت أكثر من 6500 قتيل، اضطرت يريفان إلى التنازل عن أراضٍ مهمة كانت تسيطر عليها منذ الحرب التى جرت فى أوائل تسعينيات القرن الماضى. ويتنازع البلدان السيادة على إقليم ناجورنى قره باغ الأذربيجانى الانفصالى الذى تقطنه غالبية من الأرمن. واعتبرت الهزيمة إهانة وطنية وتسببت بأزمة فى أرمينيا ما اضطر باشينيان إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية أملًا فى تعزيز شرعيته.

ويتهم أنصار سابقون لباشينيان بأنه «خائن» لقبوله وقف إطلاق النار وباتوا يدعمون خصومه. وبعد حصوله على أكثر من 70% من الأصوات فى الانتخابات التشريعية عام 2018، كان باشينيان يأمل هذه المرة بالحصول على نسبة 60%.

وقال باشينيان فى مقر حملته: «لقد حققنا ثورة ثانية فى غضون 3 سنوات، منحنا الشعب تفويضًا جديدًا من أجل إحلال ديكتاتورية الحقوق والقانون، وعلينا أن نستخدمه فورًا». ولطالما ندد خصمه كوتشاريان (66 عامًا)، المقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدم كفاءة الحكومة طارحًا نفسه على أنه قيادى يتمتع بخبرة. فقد كان كوتشاريان رئيسًا لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة خلال الفترة من 1998 إلى 2008 إلا أنه اتهم فى السابق بعمليات تزوير انتخابية ويستهدفه تحقيق بتهمة الفساد. ورغم اتهامات المعارضة أكدت اللجنة الانتخابية المركزية أن «الانتخابات جرت وفقًا للقانون عمومًا».

وبلغت نسبة المشاركة 49.4% مقابل 48.6% فى 2018. وسيعرض مراقبون من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا كانوا مكلفين بالإشراف على الانتخابات، خلاصاتهم الأولية، ودُعى نحو 2.6 مليون ناخب للمشاركة فى هذه الانتخابات لاختيار 101 نائب لولاية من 5 سنوات.