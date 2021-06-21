محافظ شمال سيناء يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

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هنأ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الإثنين، الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية، والحصول على الدرجات النهائية في الاختبارات، عبر اتصالات هاتفية مع الطلاب المتفوقين.

بدوره، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أن العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية«280 من 280».

أضاف أن الأوائل هم كلا من جني حاتم مصطفى حسين، من مدرسة الشهيدة بسمة راشد الإعدادية بنات بالعريش، لمياء عايد محارب، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد، عبدالرحمن محمد حسن، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية لغات، هدير على عطا احمد، من مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، علا فرج عيادة سالمان، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد، ضحي محمد محمد على، من مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالعريش، احمد عبدالله عبدالبديع حسن، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، أحمد أسامه سالم محمد، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين ببئر العبد، غادة عيد محمد عيد، من مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية ببئر العبد، محمد ممدوح محمود، من مدرسة الشهيد عاصم حين عبدالوهاب الإعدادية بالعريش ،محمود نوير وجيد حسين، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، هاجر إيهاب على جبر، من مدرسة حمدان الخليلى للتعليم الأساسي بالعريش، احمد عيد محمد سليمان، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، وعبدلله احمد موسى محمد، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية لغات.

كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قد اعتمد نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 82.1 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

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