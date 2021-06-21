أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الإثنين، الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية، والحصول على الدرجات النهائية في الاختبارات، عبر اتصالات هاتفية مع الطلاب المتفوقين.

بدوره، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أن العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية«280 من 280».

أضاف أن الأوائل هم كلا من جني حاتم مصطفى حسين، من مدرسة الشهيدة بسمة راشد الإعدادية بنات بالعريش، لمياء عايد محارب، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد، عبدالرحمن محمد حسن، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية لغات، هدير على عطا احمد، من مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، علا فرج عيادة سالمان، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد، ضحي محمد محمد على، من مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالعريش، احمد عبدالله عبدالبديع حسن، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، أحمد أسامه سالم محمد، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين ببئر العبد، غادة عيد محمد عيد، من مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية ببئر العبد، محمد ممدوح محمود، من مدرسة الشهيد عاصم حين عبدالوهاب الإعدادية بالعريش ،محمود نوير وجيد حسين، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، هاجر إيهاب على جبر، من مدرسة حمدان الخليلى للتعليم الأساسي بالعريش، احمد عيد محمد سليمان، من مدرسة بئر العبدالإعدادية بنين، وعبدلله احمد موسى محمد، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية لغات.

كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قد اعتمد نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 82.1 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
الاوائل
الاوائل
الاوائل

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان