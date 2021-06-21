أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«معهد التناسليات الحيوانية» يصدر التقرير الشهري لتدريب الأطباء البيطريين

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، إن معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية أصدر تقريره حول النشاط التدريبي خلال شهر يونيو 2021 بمركز التدريب والتعليم، والحاصل على ISO 21001:2018 موضحًا أنه تم تدريب عدد من الأطباء البيطريين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تشخيص الحمل ووبعض الأمراض التناسلية.

وقال «حسن» مدير المعهد إنه تم عقد دورات تدريبية عن السونار في المجترات الصغيرة والخيول والحيوانات الاليفة حيث تم تدريب 14 طبيب بيطري من محافظات (القاهرة .سوهاج. الجيزة. الدقهلية. جنوب سيناء.البحيرة. المنوفية) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

‏وأضاف «حسن» أن المركز التدريبي التابع للمعهد قام بتدريب 14 طبيبًا بيطريًا من أجل الارتقاء بدورهم في العمل الحقلي وذلك عن طريق عقد دورتين في مجال تشخيص الحمل عن طريق الجس المستقيمي وعلاج قلة الخصوبة في الماشية بحضور اطباء بيطريين من محافظات (المنيا. سوهاج. أسوان. الغربية. الدقهلية. قنا. أسيوط. المنوفية. كفر الشيخ) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أن المركز التدريبي قام بتنظيم دورة تدريبية (webinar) عن تفاعل البلمرة المتسلسل حجر الزاوية في البيولوجيا الجزيئية وحضرها 17 متدرب من الأطباء والبشريين والبيطريين والصيادلة وخريجي علوم وزراعة من محافظتي القاهرة والفيوم ولاقت محاضراتها نجاحا كبيرا لدى المتدربين حيث أثنوا عليها وطالبوا بتكراراها.

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان