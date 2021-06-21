«معهد التناسليات الحيوانية» يصدر التقرير الشهري لتدريب الأطباء البيطريين

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قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، إن معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية أصدر تقريره حول النشاط التدريبي خلال شهر يونيو 2021 بمركز التدريب والتعليم، والحاصل على ISO 21001:2018 موضحًا أنه تم تدريب عدد من الأطباء البيطريين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تشخيص الحمل ووبعض الأمراض التناسلية.

وقال «حسن» مدير المعهد إنه تم عقد دورات تدريبية عن السونار في المجترات الصغيرة والخيول والحيوانات الاليفة حيث تم تدريب 14 طبيب بيطري من محافظات (القاهرة .سوهاج. الجيزة. الدقهلية. جنوب سيناء.البحيرة. المنوفية) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

‏وأضاف «حسن» أن المركز التدريبي التابع للمعهد قام بتدريب 14 طبيبًا بيطريًا من أجل الارتقاء بدورهم في العمل الحقلي وذلك عن طريق عقد دورتين في مجال تشخيص الحمل عن طريق الجس المستقيمي وعلاج قلة الخصوبة في الماشية بحضور اطباء بيطريين من محافظات (المنيا. سوهاج. أسوان. الغربية. الدقهلية. قنا. أسيوط. المنوفية. كفر الشيخ) وطبيب من دولة السودان الشقيقة.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أن المركز التدريبي قام بتنظيم دورة تدريبية (webinar) عن تفاعل البلمرة المتسلسل حجر الزاوية في البيولوجيا الجزيئية وحضرها 17 متدرب من الأطباء والبشريين والبيطريين والصيادلة وخريجي علوم وزراعة من محافظتي القاهرة والفيوم ولاقت محاضراتها نجاحا كبيرا لدى المتدربين حيث أثنوا عليها وطالبوا بتكراراها.

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي