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مدير «تعليم الفيوم» يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة (صور)

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تفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الإثنين، الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات) ومدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بشرق الفيوم.

أدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى باللجان، وتفقد وكيل الوزارة عدد من اللجان بمدارس الفيوم، ووجه بضرورة إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

واستمع «أكرم» لآراء الطلاب ومدى الأستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على نظافة وتعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الفيوم والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

المصرى اليوم

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