أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«تعليم المنوفية»: 99.32 % نسبة حضور اليوم الثالث في امتحانات الدبلومات الفنية

Print
«تعليم المنوفية»: 99.32 % نسبة حضور اليوم الثالث في امتحانات الدبلومات الفنية «تعليم المنوفية»: 99.32 % نسبة حضور اليوم الثالث في امتحانات الدبلومات الفنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إن نسبة الحضور بين طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث بلغت 99.32 % من إجمالي عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول امتحانات الدور الأول لمختلف نوعيات التعليم الفني ( تجاري ـ صناعي ــ زراعي ).

وأضاف «سويد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة لرصد أية تجاوزات أو معوقات من شأنها تعكير الصفو العام للعملية الامتحانية وتقديم حلول فورية لأية مشكلات تظهر باللجان .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان

نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان