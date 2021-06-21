«تعليم المنوفية»: 99.32 % نسبة حضور اليوم الثالث في امتحانات الدبلومات الفنية

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قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إن نسبة الحضور بين طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث بلغت 99.32 % من إجمالي عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول امتحانات الدور الأول لمختلف نوعيات التعليم الفني ( تجاري ـ صناعي ــ زراعي ).

وأضاف «سويد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة لرصد أية تجاوزات أو معوقات من شأنها تعكير الصفو العام للعملية الامتحانية وتقديم حلول فورية لأية مشكلات تظهر باللجان .