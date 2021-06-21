«الزراعة»: تنظيم مدرسة حقلية للنخيل بمحافظة الشرقية للنهوض بإنتاج التمور

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نظمت المدارس الحقلية التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وبحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير عام إدارة الأرشاد بالشرقية والمهندس السيد عبدالرحمن السيد مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس وأخصائيين الإرشاد بالمركز وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجري على نخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

من جانبه قال الدكتور عزالدين جادالله، مدير معمل النخيل، إن تنظيم هذه المدارس الحقلية يأتي انطلاقًا من دور المعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

بدوره، قال الدكتور خالد عبدالحميد، الباحث بالمعمل المركزي للنخيل، إن المدرسة الحقلية تناولت توضيح أهم أسباب الإصابة بآفات النخيل والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وتوضيح أهمية رفع المخلفات خارج البستان لتقليل الأصابة بالآفات والأمراض.

وأضاف «عبدالحميد» أنه تم عرض شرح مفصل عن مدى أهمية عملية التقويس وعملية التلقيح في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.

«الزراعة» تنظم مدرسة حقلية للنخيل بمحافظة الشرقية للنهوض بانتاج التمور

«الزراعة» تنظم مدرسة حقلية للنخيل بمحافظة الشرقية للنهوض بانتاج التمور