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الحريري: الاعتذار عن تشكيل خيار مطروح

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الحريري: الاعتذار عن تشكيل الحكومة خيار مطروح الحريري: الاعتذار عن تشكيل خيار مطروح

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الجمعة، أن تشكيل المقبلة "أولوية" له مع بقاء اعتذاره عن التكليف "خيارا مطروحا إذا كان يسهّل ولادة حكومة جديدة".

وقال الحريري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنّ "الأولويّة هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا".

وأضاف أن الاعتذار عن التكليف "ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنيّ، إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".

وقدم الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يقبل بها الرئيس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق بري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا، من دون أن يحصل أي من الفرقاء السياسيين على "ثلث معطل".

ويقول الحريري، إن عون يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه (من بينه جماعة "حزب الله" (المدعومة إيرانيا)، بما يسمح له بالتحكم بقرارات الحكومة. وهو ما ينفيه الرئيس اللبناني.

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل و4 آلاف جريح.

ويزيد هذا الوضع من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، خاصة أن البلد العربي الصغير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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