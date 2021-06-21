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مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول
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الأحد 11 يوليو 2021 10:24 صباحاً
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة»
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد جديدة لتفجير هائل قرب حاملة طائرات أمريكية يتسبب بزلزال
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 يونيو 2021 04:29 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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