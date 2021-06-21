«6 أكتوبر الجديدة» يعلن مواعيد تسليم 3456 وحدة بمنطقة الـ800 فدان.. وامتنعوا عن الاستلام في هذه الحالة

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أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن مواعيد تسليم ٣٤٥٦ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ال٨٠٠ فدان بقطاعات (ج- د) بداية من 27 يونيو الحالي وحتى بداية أغسطس المقبل.

وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن نائب رئيس الجهاز أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظًا على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات،

وفي حالة وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب فيمتنع المواطن عن الاستلام ويقوم بتسجيل تلك الملاحظات في محضر المعاينة الذي أعد خصيصا لحماية وحفظ حقوق الحاجزين.

ويهيب جهاز المدينة بالالتزام بالمواعيد المحددة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.