"فلكية جدة": الزهرة يلتقي "التوأمين".. الليلة

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يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد الغروب

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، انتظام كوكب الزهرة في مثلث سماوي مع نجوم التوأمين في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالتزامن مع بداية فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

فعند قيام الراصد بالنظر نحو الغرب بعد حلول الظلام سيلاحظ الزهرة يتألق بشكل ساطع على بعد حوالي 5 درجات من النجم رأس التوأم المؤخر "بولوكس"، أحد النجمين الساطعين في كوكبة التوأمان، أما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدم "كاستور".

كوكب الزهرة؛ بدأ في الظهور بسماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحرف موقعة تدريجيًا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث سيتوقف عن الصعود اعتبارًا من يوليو، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 91% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سيكبر نظرًا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجياً أواخر هذا العام.

جدير بالذكر يجب أن يكون الرصد هذه الليلة في وقت مبكر من الليل لأن هذه الزهرة ونجوم التوأمين سوف تلحق بالشمس تحت الأفق بفترة وجيزة.