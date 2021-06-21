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محافظ الشرقية يلتقى وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لبحث أوجه التعاون المشترك

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محافظ الشرقية يلتقى وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لبحث أوجه التعاون المشترك محافظ الشرقية يلتقى وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لبحث أوجه التعاون المشترك

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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين، اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال بمركز المعلومات، والمهندس مدحت البكري مدير إدارة نظم المعلومات بمجلس الوزراء، والمهندس محمد نبيل مدير إدارة مركز البيانات بمجلس الوزراء، والمهندسة هيام عادل علام مدير إدارة الخدمات الإحترافية بمركز المعلومات، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد أ.ح أحمد رمزي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ووليد عبدالحميد مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة.

تناول الاجتماع بحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء من خلال إدارة مركز بيانات محافظة الشرقية (Data Center) بمعرفة مركز معلومات مجلس الوزراء، وكذلك مد برتوكول نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني المعروف باسم (الذاكرة المؤسسية)، والموقع بين مركز المعلومات والمحافظة، لكونه يُعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال اداره المؤسسات إلكترونيًا من خلال ما يتيحه من أساليب متطورة لمتابعه الأداء الداخلي الإداري وتطويره.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آلية نقل البيانات والمعلومات المُستضافة من قِبل مركز معلومات مجلس الوزراء لمركز بيانات محافظة الشرقية (Data Center) بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني (URL) مُدعم بتطبيق المحمول (Mob App).

وأكد محافظ الشرقية أن تطبيق نظام إدارة المؤسسة إلكترونيًا وما يتيحه من معلومات وآليات عمل جديدة، يُساعد في الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا النظام يأتي استكمالاً لتطبيق منظومه التحول الرقمي في جميع القطاعات وتماشيًا مع رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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