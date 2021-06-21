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المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في القديمة

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المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في مصر القديمة المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في القديمة

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بهتك عرض طفلة بمنطقة القديمة.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل حديثه مع المجني عليها وكشف عورتها وهتك عرضها برضاء منها، وأن المجني عليها لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها وقت الحادث.

وقالت والداتها في التحقيقات إنها كانت على خلاف مع ابنتها فتركت المسكن وفوجئت في اليوم التالي بحضور المتهم بصحبته المجني عليها ويبلغها بأنه كان على علم بمكان ابنتها، واعترفت الفتاة لوالدتها بأنه قام بمواقعتها برضاء منها.

المصرى اليوم

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