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مدير صحة حائل يوجه بمواصلة الحملات التفتيشية على المستشفيات

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للتأكد من التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

مدير صحة حائل يوجه بمواصلة الحملات التفتيشية على المستشفيات

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام بمواصلة حملاتها التفتيشية على المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، وذلك للتأكد من التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد مساعد المدير العام للالتزام بصحة منطقة حائل الأخصائي صالح بن سعود الشمري، على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

مدير صحة حائل يوجه بمواصلة الحملات التفتيشية على المستشفيات

مدير صحة حائل يوجه بمواصلة الحملات التفتيشية على المستشفيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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