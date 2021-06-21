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نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق اللجوء للقضاء

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نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق اللجوء للقضاء نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق اللجوء للقضاء
أعرب عن قناعته بأنه يمثّل مرحلة مهمة من تاريخ القضاء السعودي

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق اللجوء للقضاء

شارك نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، في حفل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف "مرافعة وتدقيقاً"، الذي أقيم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.

وقال: تفعيل قضاء الاستئناف يمثل مرحلة مهمة من تاريخ القضاء السعودي، وهو ما يعزز حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وثمّن "الخيال" دعم القيادة الحكيمة المستمر للقضاء الذي شهد في هذا العهد الزاهر تطورًا وتقدماً ملموسين، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تطوير المرافق العدلية وتسهيل إجراءات الوصول للمحاكم بأنواعها المختلفة بما يحقق الأمان الاجتماعي الذي يُعد من المقومات الأساسية لجودة حياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وهو ما يسهم بفعاليةٍ في تعزيز حماية حق اللجوء إلى القضاء في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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