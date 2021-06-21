انتشال طفل سقط في بالوعة صرف صحي مفتوحة بالغردقة

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تمكن عدد من أهالي منطقة حفر الباطن، بمدينة الغردقة، من انتشال طفل عمره عامين ونصف، وإنقاذه من الغرق بعد سقوطه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء، عمقها أكثر من ٣ أمتار، وتم نقل الطفل في حالة سيئة ودخوله للعناية المركزة بمستشفى الغردقة العام.

فيما حرر والد الطفل بلاغ بنقطة شرطة المستشفي بالواقعة، واتهم مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي بالاهمال بترك البالوعة دون غطاء في منطقة سكنية والتسبب في إصابة طفله وسقوطه في البالوعة.

وأضاف ياسر السيد، والد الطفل يوسف، المجني عليه، أن نجله كان بصحبة أخوانه في طريقهم لشراء حلوى من السوبر ماركت القريب من السكن وفوجئوا بوجود بالوعة مفتوحة وبدون غطاء ومغطاة باخشاب وفروع شجر وسقط نجله بداخلها.

فيما تمكن عدد من أهالي المنطقة من النزول داخل البالوعة وانتشال الطفل من داخل البالوعة في حالة سيئة، ونقله للمستشفي وحجزه بالعناية المركزة، مؤكدًا أن مسؤولي الشركة هددوه بعدم تحرير بلاغ بالواقعة.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة، تعدد ظاهرة سرقة أغطية البالوعات بشكل يومي، وأن الشركة تحركت فور تلقي إخطار بالواقعة وتم تنظيف وتغطية البالوعة.

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر، المواطنين بالإبلاغ الفوري عند حدوث سرقة لأي غطاء لمطابق الصرف الصحي أو أغطية غرف المحابس، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة والذي يعمل طوال 24 ساعة أو الإرسال على صفحة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال، حيث أن الشركة فور تلقيها لاي بلاغ خاص بسرقه أغطية البالوعات، يتم الانتقال فورًا لموقع البلاغ وتغطية المطبق.

ومن جهة أخرى، تقوم الإدارة القانونية بالشركة بإبلاغ مراكز الشرطة، وتحرير محاضر حال اكتشاف سرقة الأغطية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.