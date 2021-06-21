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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام محافظ الوادي الجديد بمتابعة سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكدًا على الشفافية والمصداقية التامة في أعمال الرصد وتقدير الدرجات لمنح كل طالب درجاته المستحقة.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية.

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