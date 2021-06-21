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مخرج «خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف»: «حظر كورونا» السبب في فكرة الفيلم

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مخرج «خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف»: «حظر كورونا» السبب في فكرة الفيلم مخرج «خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف»: «حظر كورونا» السبب في فكرة الفيلم

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أقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الإثنين، ندوة للمخرج المصري عمرو بيومي عقب عرض فيلمه «خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف» المشارك بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتي أدارتها الناقدة ناهد نصر.

وفي بداية حديثه قال المخرج عمرو بيومي أن فكرة الفيلم جاءت أثناء الظروف الصعبة اللي تمر بيها والعالم من انتشار كوفيد-١٩ المستجد، وجاءت الفكرة أثناء جلوسه في منزله وقت الحظر يراقب العالم والشارع من خلال البكلونة ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

فيما قال الفنان احمد كمال أن فكرة الفيلم ملهمه جدا من حيث رصد الحياة البسيطة وطريقة تعبير الناس وكيف كانوا يمارسون حياتها بطريقة صعبة جدا، مضيفا ان الربط المفعم بين قصيدة صلاح عبدالصبور لمسرحية«ليلي والمجنون» وما بين الرفض والاصرار على التعامل في الحكي.

واكد بيومي اثناء الندوة ان الشجرة كانت بطلة فيلمه في البداية ما بين ذكريات الماضي والحاضر والمستقبل الغير مرئي حتي ألان.

ومن جانبه، قال الناقد محمد السيد عبدالرحيم» هل الفيلم يسلط الضوء على مراقبة الشارع أو التلصص وهل هذا مقصود اما هناك شيء نبيل لتوثيق الحالة
واجاب بيومي على سؤاله قائلا :الشارع ملك للجميع وانا بالاساس ينتمي للشارع.

وأعرب مدير التصوير سمير فرج عن «جمال الفيلم وجمال منطقة السكاكيني، وكأننا امام سيمفونية فيها مشاعر واحساس».

وتحدثت الناقدة صفاء الليثي متوجهه بالشكر التجارب التجارب الهامه للصناعة، مشيرة إلى أنه «كنت أتمني أن يطول الفيلم عكس رؤية الدكتور سمير فرج في ان الفيلم كان من الضروري أن تحذف منه مشاهد».

قالت ماجدة موريس إن هناك فرق بين الفيلمين فيلم«رمسيس راح فين» الذي تم عىضه في ٢٠١٩ وفيلم اليوم، وطالبت من المخرج ان يكون العمل قادر على التحفيز أكثر من ذلك ليلائم المشاهد.

وأختتم المخرج عمرو بيومي حديثة قائلا انه يقوم حاليآ بتجهيز عمل روائي طويل.

المصرى اليوم

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