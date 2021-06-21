دراسة: المنجزات الخدمية لرؤية 2030 تعزز مشاعر الانتماء والثقة لدى المواطن السعودي

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من خلال رصد تعليقات المتابعين على موقع "تويتر"

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسة حديثة حول استكشاف اتجاهات المواطنين السعوديين نحو المجالات الخدمية في رؤية المملكة 2030، وطبيعة تناولهم لها من خلال رصد وتحليل تعليقاتهم على الحساب الرسمي لرؤية المملكة بمنصة "تويتر".

وجاءت عينة الدراسة التي تم اختيارها في مدة 5 أشهر بدأت في 1 يناير من العام الحالي 2021 حتى 31 مايو الماضي، لما تتميز به هذه الفترة من تعليقات تزامنت مع مرور 5 سنوات على إطلاق الرؤية، وتحقيقها عددًا من المنجزات على كافة الأصعدة والمستويات.

وتعكس تحليلات الدراسة بشأن النظرة العامة للمواطنين تجاه الرؤية وجود حالة عامة من الرضا الشعبي، والتأييد لبرامجها ومبادراتها الخدمية المتعددة والمتنوعة، إضافة إلى وعي وإدراك بأهمية رؤية المملكة 2030.

وتصدت تعليقات المغردين للردود التي حملت مضامين ومؤشرات التقليل من الرؤية من خلال توضيح وتفنيد مزاعم المنتقدين، ومقارنة وضع المملكة اليوم بما قبل الرؤية، فضلاً عن سرد الإنجازات المتحققة على أرض الواقع لرؤية المملكة.

وأوضحت الدراسة انعكاسات رؤية المملكة على المواطنين السعوديين من خلال اعتبارهم لها بمثابة الحلم الذي يتم تحقيقه واقعًا، إضافة إلى مضاعفة إحساسهم بالفخر والاعتزاز بوطنيتهم، وخلق حالة تفاعلية تهدف إلى الوصول للأفضل دائمًا، وشعورهم بالاطمئنان على مستقبل البلاد بتنفيذ الرؤية.

وتمثلت مشاركات المواطنين عن الرؤية في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدوين طلبات ممزوجة بين العامة والشخصية، وتقديم بعض المقترحات التي تُساهم في تحسين الخدمات، إضافة إلى الاستفسار عن مختلف البرامج والخدمات التي تتضمنها الرؤية.

وبحسب الدراسة، حققت الرؤية عدة منجزات من أبرزها بث مناخ من التفاؤل والأمل في المستقبل، وبسط العديد من المكاسب المعنوية والمادية، فضلاً عن إحداث تغيرات جذرية في مختلف مناحي الحياة بالمملكة.

وتمحورت مضامين تعليقات السعوديين حول ارتفاع سقف طموحاتهم وثقتهم في قياداتهم، وإيمانهم من خلال الرؤية بالقدرة على تحقيق الإنجاز، وتعزيز الشعور العام للمواطنين بالفخر والاعتزاز بهويتهم، مما انعكس على اتجاهات تفاعلاتهم بحصد 85% من الاتجاهات الإيجابية، مقابل 4% من الاتجاهات السلبية، و11% من الاتجاهات المحايدة.