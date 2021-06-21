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وكيل «محلية النواب» يغازل رئيس «النقل» :«أنت بونبوناية البرلمان.. وبرنس من يومك»

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وكيل «محلية النواب» يغازل رئيس «النقل» :«أنت بونبوناية البرلمان.. وبرنس من يومك» وكيل «محلية النواب» يغازل رئيس «النقل» :«أنت بونبوناية البرلمان.. وبرنس من يومك»

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شهدت اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد «وصلة مدح»، من النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الادارة المحلية في رئيس اللجنة، أثناء مناقشة اللجنة عدد من طلبات الاحاطة لعدد من النواب.
وقال«الحسيني» :«علاء بك عابد، ده ( بونبانية المجلس)، برنس طول عمره، من أيام ما كان رئيس مباحث بولاق الدكرور، برنس في الاداء، وقيادة أمنية تديك حلول على الارض».
وأضاف:«احنا بينا تفاصيل 25 سنة، أخويا علاء بك عابد ( الاسطي بتاعي)، وبرنس المجلس من يومه، عارف بولاق الدكرور حته حته، ومعاه أي مشكلة بتواجهني باخد حلول وأنا ماشي».

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