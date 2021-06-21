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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إنه لا يمانع في عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإعادة فتح السفارتين لدى البلدين.

وأضاف «رئيسي» خلال أول مؤتمر صحفي له عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62%، الإثنين، أنه «نرحب بتعزيز العلاقات مع دول العالم كافة ودول الجوار على رأس أولوياتنا»، مؤكدًا أن «إيران تولي اهتماما كبيرا لعلاقات جيدة مع دول الجوار».

كان رئيسي قد قال إن تغيير الظروف للشعب ستكون من خلال نظام مبني على القانون والعدالة، مشيرًا إلى أنه «سنعمل على إزالة العقوبات ولا نربط الظروف الاقتصادية بالمفاوضات، في إشارة منه إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني».