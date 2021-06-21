رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمي

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تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، امتحانات دورة التحول الرقمي بمركز الجامعة للتدريب علي الحاسب الآلي وتطبيقاته.

وأشار غرباوى إلى أن إجمالى ممن أدوا الامتحان بلغ 23 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة وعدد 102 من طلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلومة.

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمى

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات التحول الرقمى