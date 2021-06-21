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مناقشة كتاب عن «السينما التسجيلية» لصفاء الليثي في مهرجان الإسماعيلية

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مناقشة كتاب عن «السينما التسجيلية» لصفاء الليثي في مهرجان الإسماعيلية مناقشة كتاب عن «السينما التسجيلية» لصفاء الليثي في مهرجان الإسماعيلية

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أقيمت، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لمناقشة كتاب «وجوه الحقيقة اتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية» للناقدة السينمائية صفاء الليثي والذي صدر ضمن كتب المهرجان، وأدارت الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وحضر الندوة عدد من السينمائين والنقاد من بينهم الكاتبة حنان ابو الضياء والناقد محمد سيد عبدالرحيم ،والكاتبة ناهد نصر، ومدير التصوير محسن احمد.

فيما قالت الناقدة ماجدة موريس أن صفاء الليثي وثقت جزء هام من تاريخ السينما التسجيلية بداية من خيري بشارة وداوود عبدالسيد ومحمد كامل القليوبي، وعطيات الابنودي وغيرهما، كما اشارت في الكتاب إلى نماذج هامه من العاملين في صناعة الفيلم التسجيلية، وكيف تحولت من مونتيرة إلى ناقدة ترصد وتوثق مراحل مختلفة في تاريخ السينما المصرية.

ومن جانبها قالت الكاتبة صفاء الليثي: لقد بدأت الكتابة النقدية في بداية طريقي مع المخرج خيري بشارة في فيلم «طبيب في الارياف» وكانت علاقته حميمه جدا بالمادة، واكثر شخصين شجعوني على الكتابة فاروق عبدالقادر والرسام محي اللبان، مؤكدة أن أولي كتابتها كان حزل فيلم «هستريا» بعد الهجوم الذي تعرض له الفيلم واتهام المونتير بافساد الفيلم.

وأضافت: كنت أذهب إلى المركز القومي للسينما للبحث عن افلام تسجيلية لأنقلها على شرائط vhs وكانت تقوم بتفريغ لقطة لقطة ومشهدا مشهد.


كما تحدثت عن علاقتها بالمخرج داوود عبدالسيد وعلاقته ببناء الفيلم مع المونتير احمد متولي، مشيرة إلى أن العمل في مونتاج الفيلم التسجيلي عملية ممتعة جدا وكان دائما لدي وجهة نظر لدرجة ان المونتير احمد متولي اقتنع بوجهة نظري في أحد أعماله حول ضرورة تغيير اللقطات لتسهل تركيب المؤثرات الصوتية.

وتحدثت صفاء الليثي عن تجارب هامه مع كبار المخرجين امثال توفيق صالح د، داوود عبدالسيد، محمد كامل القليوبي، ووجهت الشكر إلى مجلة الفن السابع والتي كانت من أهم المجلات .

كما تناولت علاقتها مع مخرجين كبار سلكوا طريق مختلف مثل عطيات الأبنودي والمخرج على الغزولي وفؤاد التهامي ونبيه لطفي، وذكرت ان علاقتها بعطيات الابنودي بدأت عندما طلبت منها ان تشاهد اعمالها وتكتب عنها بعد انتشار «جماليات السينما التسجيلية»

يذكر أن صفاء الليثي مونتيرة وناقدة سينمائية تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم مونتاج ،حصلت على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان دمشق الدولي عن فيلمها الروائي الثاني “ ثلاثة على الطريق” للمخرج محمد كامل القليوبي.

وقد أعادت خلال الكتاب نشر بعض من المقالات والكتابات والأسرار الخاصة بعالم الفيلم التسجيلي.

المصرى اليوم

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