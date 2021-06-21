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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة

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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة

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اختار حمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس .
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وخالد مصطفى وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وإسلام صالح وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وباولن فوافي وسعيد الونش.
وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة ظهر اليوم للانتظام في المعسكر المغلق بالعين السحنة، على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.

المصرى اليوم

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