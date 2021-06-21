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أول تعليق من سفيان رحيمي على انتقاله للأهلي (صورة)

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علق سفيان رحيمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن رغبة النادي الأهلي، في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وموافقته على اللعب لصفوف الفريق الأحمر.

وكتب سفيان رحيمي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» :«أنفي نفيًا قاطعًا، كل ما نسب اللي بعد لقاء الأمس، وأؤكد أنني لم أحادث أي صحفي بعد المقابلة».

وأضاف :«كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي، أنا لاعب في الرجاء المغربي، وأحترم وأقدر القميص الغالي الذي أحمله، والجماهير الرجاوية على مساندتها ، وأؤكد كل تركيزي على الاستحقاقات المقبلة».

المصرى اليوم

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