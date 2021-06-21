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حافلة تصل السويس.. والفريق يعسكر للمقاصة

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حافلة الزمالك تصل السويس.. والفريق يعسكر للمقاصة حافلة تصل السويس.. والفريق يعسكر للمقاصة

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وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة المقرر في السابعة مساء غد الثلاثاء في دور الثمانية لكأس والمقرر له على ملعب السويس الجديد.

وتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل الحصول على قسط من الراحة، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفريق الفيومي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن قائمة المباراة التي تضم 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

المصرى اليوم

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