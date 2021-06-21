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تعرف على شروط للمشاركة في المسابقة الفنية «أنا المصري»

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تعرف على شروط للمشاركة في المسابقة الفنية «أنا المصري» تعرف على شروط للمشاركة في المسابقة الفنية «أنا المصري»

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الرابع لمسابقة «أنا المصرى» للأغنية الوطنية للشباب.

تجرى المسابقة في فروع «الغناء- التلحين- التأليف- التوزيع الموسيقي»، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات- لحن- غناء ) بصيغة MP3.

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasry2021@gmail.com

ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasryabroad@gmail.com

وآخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس ٢٠٢١، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يطلق الموسم الرابع للمسابقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في موسمها الأول والثانى والثالث، وتضمنت لجنة تحكيم مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث الموسيقار الدكتور راجح داوود، والفنان عمرو مصطفي، والفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، بمشاركة الشاعر تامر حسين، وقد فاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية «اسمي مصري».

وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة على عن أغنية «بشوفك يا بلدي»، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية «فداكي الروح»، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبدالله عن أغنية « تكسب» والفنانة ماريا نظمي عن أغنية «وقت خنقة»، كما ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبوزيد عن أغنية «بنت البلد» والفنان محمد شطا عن أغنية «سبت سيرة».

المصرى اليوم

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