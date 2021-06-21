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«الداخلية» تكرم فريق طلابي بجامعة عين شمس لفوزهم في مسابقة لـ«تعزيز الذكاء الاصطناعي»

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«الداخلية» تكرم فريق طلابي بجامعة عين شمس لفوزهم في مسابقة لـ«تعزيز الذكاء الاصطناعي» «الداخلية» تكرم فريق طلابي بجامعة عين شمس لفوزهم في مسابقة لـ«تعزيز الذكاء الاصطناعي»

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نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مسابقة بحثية لطلاب الجامعات المصرية في موضوع بحثى بعنوان «استراتيجية التحول الرقمى في الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى».

وقالت جامعة عين شمس، إن وزارة الداخلية طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، فازوا بالمركز الأول في المسابقة البحثية بينطلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنه تم تكريم الفريق من رئيس أكاديمية الشرطة.

وأشارت الجامعة إلى أن طلاب الجامعة تقدموا ببحث جماعي وهم «الطالب حسام احمد زعبل- الطالب زياد احمد عبدالسلام- الطالب زياد أيمن كمال- الطالبة سلمى نجيب محفوظ- الطالب عبدالرحمن بهاء السيد» بقسم الحسابات العلمية، تحت إشراف د. محمد مرعى مدير مركز الاستشارات.

فيما هنأت د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الطلاب الفائزين متمنيه لهم مزيداً من النجاح والتقدم.

المصرى اليوم

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