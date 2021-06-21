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«صناعة الشيوخ» تناقش أزمة تفضيل المنتج المستورد على المحلي

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«صناعة الشيوخ» تناقش أزمة تفضيل المنتج المستورد على المحلي «صناعة الشيوخ» تناقش أزمة تفضيل المنتج المستورد على المحلي

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ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبوالعزم ما يتعلق بتفضيل المنتج المستورد على المحلي، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال النائب محمد المنزلاوي في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» إن اللجنة تناقش مدي الالتزام بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وإلي أي مدي يتم تطبيق ذلك وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي تم إصداره في البرلمان الماضي.

تسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم المنتجات المحلية.

وفي سياق آخر، أكد «المنزلاوي» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة مهمة للاقتصاد الوطني، خاصة أن هناك مادة في القانون تلزم الجهات بأن يكون 20% من حجم المناقصات أو الممارسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث صدر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

المصرى اليوم

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