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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن خطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم يتراجع، وتفاقم الوضع في بعض مناطق البلاد.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما، اليوم الاثنين: «لسوء الحظ، لم يتراجع الخطر».

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

ودعت روسيا لبدء التجارب السريرية على لقاح سبوتينك للمراهقين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 178 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.