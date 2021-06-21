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بوتين يحذّر: خطر لم يتراجع

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بوتين يحذّر: خطر فيروس كورونا لم يتراجع بوتين يحذّر: خطر لم يتراجع

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن خطر المستجد «كوفيد 19» لم يتراجع، وتفاقم الوضع في بعض مناطق البلاد.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما، اليوم الاثنين: «لسوء الحظ، لم يتراجع الخطر».

وسجلت خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

ودعت روسيا لبدء التجارب السريرية على لقاح سبوتينك للمراهقين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 178 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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