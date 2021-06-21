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سيف عيسى يتوج بفضية بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

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سيف عيسى يتوج بفضية بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو سيف عيسى يتوج بفضية بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

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فاز سيف عيسى لاعب الوطني للتايكوندو، بفضية بطولة بيروت المفتوحة، التي أقيمت في لبنان على هامش بطولة اسيا المفتوحة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 270 لاعب ولاعبة من 38 دولة من مختلف دول العالم.

وكان سيف عيسي قريبا من الميدالية الذهبية ولكن الجهاز الفني للمنتخب فضل عدم خوض المباراة النهائية والاكتفاء بالميدالية الفضية خوفا علي اللاعب من الاصابة قبل أولمبياد طوكيو 2020.

إذ حجز عيسى مقعده في الأولمبياد بعد فوزه بالتصفيات الإفريقية التي أقيمت بالمغرب عام 2020.

كما حصل عيسى مؤخرًا على ذهبية منافسات وزن 80 كجم في البطولة الإفريقية التي أقيمت يومي 6-7 من شهر يونيو الحالي، بالعاصمة السنغالية داكار، بعد تغلبه على لاعب المغرب أشرف محبوبي في النهائي.

ويعد سيف عيسى أحد المرشحين للفوز بميدالية أولمبية، إذ أنه مصنف السابع عالميًا، وحصل على 20 ميدالية دولية، و7 ميداليت قارية، و5 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية لأولمبياد الشباب بالصين.

المصرى اليوم

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