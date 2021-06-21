لجنة من «نقل البرلمان» لمعاينة طريق «سنديون» بسبب كثرة الحوادث

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية، ليخدم العاملين والفلاحين الذين يضطرون لعبور الطريق السريع على مدار اليوم، ما يتسبب في وقوع حوادث كارثية.

ورد النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أنه سيتم تشكيل لجنة للمعاينة، وكتابة تقرير مفصل بشأن الطريق، لايجاد الحل المناسب، للحفاظ على حياة المواطن، وسيشارك في اللجنة نواب من لجنة النقل بالإضافة للنائبة سولاف درويش مقدمة طلب الإحاطة، على أن تتوجه اللجنة لمعاينة الطريق يوم الأربعاء المقبل.

وقال «عابد» إن اللجنة ستظل تعمل حتي الأول من أكتوبر المقبل، موضحاً أن اللجنة لديها ٢٠٠ طلب إحاطة، ٩٠% منهم متعلق بالكباري.