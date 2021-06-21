أخبار عاجلة

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» -
اليوم .. إعادة محاكمة ٣ متهمين بـ «أحداث مجلس الوزراء» -
الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع -
حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة رصيف خرساني تعدى على خط التنظيم بمدينة الأقصر

Print
إزالة رصيف خرساني تعدى على خط التنظيم بمدينة الأقصر إزالة رصيف خرساني تعدى على خط التنظيم بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، قيام حي شرق بقيادة حسام العمدة، رئيس الحي، وبمشاركة محمد مدحت، نائب رئيس الحي، بشن حملة لإزالة رصيف خرساني بناء جديد متعدي على خط التنظيم بمنطقة فاطمة الزهراء، وتم فك الشدة الخشبية والتشديد على المخالف بالالتزام بالحدود المسموحة له مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد «لطفي» أن الحملات لا زالت قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق مدينة الأقصر لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي لرؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الطريق العام ومخالفة خطوط التنظيم وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي»

اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي»

اليوم .. إعادة محاكمة ٣ متهمين بـ «أحداث مجلس الوزراء»

اليوم .. إعادة محاكمة ٣ متهمين بـ «أحداث مجلس الوزراء»

الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع

الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»