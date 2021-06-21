إزالة رصيف خرساني تعدى على خط التنظيم بمدينة الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، قيام حي شرق بقيادة حسام العمدة، رئيس الحي، وبمشاركة محمد مدحت، نائب رئيس الحي، بشن حملة لإزالة رصيف خرساني بناء جديد متعدي على خط التنظيم بمنطقة فاطمة الزهراء، وتم فك الشدة الخشبية والتشديد على المخالف بالالتزام بالحدود المسموحة له مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد «لطفي» أن الحملات لا زالت قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق مدينة الأقصر لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي لرؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الطريق العام ومخالفة خطوط التنظيم وإزالة المخالفات في المهد.