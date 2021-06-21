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تدعو أمريكا لمعاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغسلافيا

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روسيا تدعو أمريكا لمعاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغسلافيا تدعو أمريكا لمعاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغسلافيا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: (يجب على واشنطن أولا أن تعاقب نفسها على ما فعلته في يوغوسلافيا والعراق، وذلك قبل أن تنطق كلمة «قانون»).

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الذين قتلتهم وشوهتهم في جميع أنحاء العالم.

وتساءلت زاخاروفا: «منذ متى بدأت الولايات المتحدة بالالتزام بالقوانين؟، فالطريقة التي تعمل بها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تخضع لأي قانون».

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لم يجلب أي تغيير في سياسة العقوبات الأمريكية ضد موسكو، مضيفة أن القانون يقضي بأن نستمر في النظر في أهداف العقوبات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

المصرى اليوم

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