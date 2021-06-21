ضبط 44 مخالفة منشآت غذائية خلال حملات رقابية في المنيا

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يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 11 - 17 يونيو الجاري حيث تم المرور على 109 منشآت غذائية، وتم تحرير 44 مخالفة لمنشآت غذائية ، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإلتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، قال الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم انه تم إعدام 414 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 118 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.