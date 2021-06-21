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القبض على 3 أشخاص في السويد متورطين في إصدار 100 ألف شهادة مزيفة لكورونا

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القبض على 3 أشخاص في السويد متورطين في إصدار 100 ألف شهادة مزيفة لكورونا القبض على 3 أشخاص في السويد متورطين في إصدار 100 ألف شهادة مزيفة لكورونا

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ألقت الشرطة السويدية القبض على 3 أشخاص يقفون وراء شركة أصدرت شهادات مزيفة تفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 100 ألف شخص، وذلك لأغراض السفر.

وبدأت الفضيحة بتلقي السلطات السويدية بلاغات عن وجود شبهات احتيال من قبل شركة للخدمات الطبية تسمى «مجموعة الأطباء»، تصدر شهادات كورونا من دون إجراء أي فحوصات، وقامت السلطات المختصة بمداهمة 5مراكز للشركة في ستوكهولم لاكتشاف الخداع، وعدم وجود فحوصات بالفعل.

وتقدم هذه الشركة خدمات فحص كورونا مقابل 147 يورو، وبالتالي يقدر أن الشركة حصلت من وراء هذا الاحتيال على أكثر من 9 ملايين يورو.، وفقا لصحيفة «أفتون بلادت».

وأصدرت مذكرة توقيف بحق 3 أشخاص آخرين، تجهل أماكن وجودهم، وعلى رأسهم طبيب سويدي من أصول عربية يدعى حماد السعيد، وتوجه إلى هؤلاء عدة تهم أبرزها التسبب في خطر انتشار عدوى كورونا من خلال هذه الشهادات المزيفة.

المصرى اليوم

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