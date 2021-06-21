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«كاف» يعلن موعد انطلاق بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الجديد

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«كاف» يعلن موعد انطلاق بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الجديد «كاف» يعلن موعد انطلاق بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الجديد

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر «كاف» الاتحادات الأهلية رسميًا بانطلاق مباريات الذهاب من الدور التمهيدي في الفترة من 10 لـ12 المقبل، والإياب من 17 لـ19 من ذات الشهر.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني، فتقام في الفترة من 15 لـ17 أكتوبر ذهابا، ومن 22 لـ24 من نفس الشهر إيابا.

بينما تنطلق الجولات الأولى والثانية والثالثة لدور المجموعات في شهر فبراير 2022، الجولة الأولى من 11 لـ13، والثانية من 18 لـ20، والثالثة من 25-27.

بينما تقام مواجهات الجولة الرابعة في الفترة من 11 لـ13 مارس، والجولة الخامسة من 18 لـ20 من نفس الشهر.

ولم يحدد «كاف» مواعيد الجولة السادسة أو الأدوار الإقصائية من دور الثمانية حتى النهائي.

المصرى اليوم

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