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"الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية

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"الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية السعودية "الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية
بناءً على معايير عالمية من حيث المحتوى وعدد اللغات ووسائط النقل الحديثة

تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة وبمعايير عالمية من حيث "المحتوى، عدد اللغات، ووسائط النقل الحديثة".

وقال مدير الإذاعات الدولية رويشد راشد الصحفي: تم استكمال إجراءات القبول والفرز لـ36 شابًا وفتاة من أبناء الوطن.

وانطلقت، أمس، الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة، تحت عنوان "جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والتربويين والإعلاميين.هيئة الإذاعة والتلفزيون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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